Semgrep Gaji

Gaji Semgrep berkisar dari $120,600 dalam jumlah pampasan setahun untuk Cybersecurity Analyst di peringkat rendah hingga $180,000 untuk Jurutera Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Semgrep . Dikemas kini terakhir: 10/25/2025