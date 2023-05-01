Direktori Syarikat
Self Gaji

Gaji Self berkisar dari $8,437 dalam jumlah pampasan setahun untuk Penganalisis Data di peringkat rendah hingga $752,555 untuk Pengurus Produk di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Self. Dikemas kini terakhir: 10/25/2025

Jurutera Perisian
Median $120K

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Akauntan
$9.4K
Pembantu Pentadbiran
$103K

Operasi Perniagaan
$201K
Penganalisis Data
$8.4K
Jurutera Perkakasan
$121K
Information Technologist (IT)
$73.7K
Perunding Pengurusan
$71.4K
Pemasaran
$106K
Pereka Produk
$100K
Pengurus Produk
$753K
Pengurus Projek
$131K
Jualan
$23.2K
Pengurus Program Teknikal
$249K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Self ialah Pengurus Produk at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $752,555. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Self ialah $104,849.

