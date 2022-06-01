SEI Gaji

Gaji SEI berkisar dari $65,097 dalam jumlah pampasan setahun untuk Penganalisis Kewangan di peringkat rendah hingga $194,025 untuk Saintis Data di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas SEI . Dikemas kini terakhir: 10/25/2025