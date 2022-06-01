Direktori Syarikat
SEI
SEI Gaji

Gaji SEI berkisar dari $65,097 dalam jumlah pampasan setahun untuk Penganalisis Kewangan di peringkat rendah hingga $194,025 untuk Saintis Data di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas SEI. Dikemas kini terakhir: 10/25/2025

Akauntan
$65.1K
Saintis Data
$194K
Penganalisis Kewangan
$65.1K

Information Technologist (IT)
$175K
Perunding Pengurusan
$149K
Pengurus Produk
$112K
Jurutera Perisian
$154K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di SEI ialah Saintis Data at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $194,025. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di SEI ialah $149,250.

