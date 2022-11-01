Direktori Syarikat
SEI Investments
SEI Investments Gaji

Gaji SEI Investments berkisar dari $24,556 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jurutera Perisian di peringkat rendah hingga $155,000 untuk Pengurus Produk di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas SEI Investments. Dikemas kini terakhir: 10/25/2025

Penganalisis Perniagaan
Median $100K
Pengurus Produk
Median $155K
Jurutera Perisian
Median $24.6K

Akauntan
$74.6K
Pembantu Pentadbiran
$42.9K
Operasi Perniagaan
$49.2K
Penganalisis Kewangan
$50K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di SEI Investments ialah Pengurus Produk dengan jumlah pampasan tahunan $155,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di SEI Investments ialah $49,980.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk SEI Investments

