Segantii Capital Management Penganalisis Kewangan Gaji

Purata jumlah pampasan Penganalisis Kewangan in Hong Kong (SAR) di Segantii Capital Management berkisar dari HK$3.26M hingga HK$4.46M seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Segantii Capital Management. Kemaskini terakhir: 11/4/2025

Purata Jumlah Pampasan

HK$3.53M - HK$4.19M
Hong Kong (SAR)
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
HK$3.26MHK$3.53MHK$4.19MHK$4.46M
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

💰 Lihat Semua Gaji

Apakah tahap kerjaya di Segantii Capital Management?

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Penganalisis Kewangan di Segantii Capital Management in Hong Kong (SAR) berada pada jumlah pampasan tahunan HKHK$34,642,970. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Segantii Capital Management untuk peranan Penganalisis Kewangan in Hong Kong (SAR) ialah HKHK$25,304,430.

