Pampasan Jurutera Perisian in Greater Toronto Area di Scotiabank berkisar dari CA$90.2K seyear untuk L6 hingga CA$184K seyear untuk L9. Pakej pampasan yearan median in Greater Toronto Area berjumlah CA$120K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Scotiabank. Kemaskini terakhir: 10/2/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
L6
CA$90.2K
CA$85.4K
CA$1.6K
CA$3.2K
L7
CA$117K
CA$109K
CA$1.6K
CA$6.3K
L8
CA$139K
CA$126K
CA$2.9K
CA$10.1K
L9
CA$184K
CA$154K
CA$7.4K
CA$23.2K
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
