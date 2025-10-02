Direktori Syarikat
Scotiabank
  • Gaji
  • Jurutera Perisian

  • Semua Gaji Jurutera Perisian

  • Colombia

Scotiabank Jurutera Perisian Gaji di Colombia

Pampasan Jurutera Perisian in Colombia di Scotiabank berkisar dari COP 184.06M seyear untuk L6 hingga COP 130.87M seyear untuk L7. Pakej pampasan yearan median in Colombia berjumlah COP 130.15M. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Scotiabank. Kemaskini terakhir: 10/2/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
L6
(Tahap Permulaan)
COP 184.06M
COP 169.99M
COP 0
COP 14.07M
L7
COP 130.87M
COP 126.13M
COP 0
COP 4.74M
L8
COP --
COP --
COP --
COP --
L9
COP --
COP --
COP --
COP --
COP 643.23M

Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Gaji Latihan Industri

Apakah tahap kerjaya di Scotiabank?

Jawatan Termasuk

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Jurutera Perisian Jaminan Kualiti (QA)

Jurutera Data

Pembangun Web

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di Scotiabank in Colombia berada pada jumlah pampasan tahunan COP 269,354,338. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Scotiabank untuk peranan Jurutera Perisian in Colombia ialah COP 126,473,950.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Scotiabank

