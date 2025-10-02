Pampasan Jurutera Perisian in Colombia di Scotiabank berkisar dari COP 184.06M seyear untuk L6 hingga COP 130.87M seyear untuk L7. Pakej pampasan yearan median in Colombia berjumlah COP 130.15M. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Scotiabank. Kemaskini terakhir: 10/2/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
L6
COP 184.06M
COP 169.99M
COP 0
COP 14.07M
L7
COP 130.87M
COP 126.13M
COP 0
COP 4.74M
L8
COP --
COP --
COP --
COP --
L9
COP --
COP --
COP --
COP --
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
