Scotiabank Jurubank Pelaburan Gaji di New York City Area

Pakej pampasan Jurubank Pelaburan median in New York City Area di Scotiabank berjumlah $275K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Scotiabank. Kemaskini terakhir: 10/2/2025

Pakej Median
company icon
Scotiabank
Associate
New York, NY
Jumlah setahun
$275K
Tahap
L8
Asas
$200K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$75K
Tahun di syarikat
0 Tahun
Tahun pengalaman
4 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Scotiabank?

$160K

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurubank Pelaburan di Scotiabank in New York City Area berada pada jumlah pampasan tahunan $526,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Scotiabank untuk peranan Jurubank Pelaburan in New York City Area ialah $250,000.

Sumber Lain