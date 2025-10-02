Pampasan Saintis Data in Greater Toronto Area di Scotiabank berkisar dari CA$116K seyear untuk L7 hingga CA$144K seyear untuk L8. Pakej pampasan yearan median in Greater Toronto Area berjumlah CA$121K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Scotiabank. Kemaskini terakhir: 10/2/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
L6
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L7
CA$116K
CA$106K
CA$1K
CA$8.8K
L8
CA$144K
CA$130K
CA$1.9K
CA$12.3K
L9
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
