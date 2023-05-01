Direktori Syarikat
SCORE
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda

SCORE Gaji

Gaji SCORE berkisar dari $60,992 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pereka Produk di peringkat rendah hingga $187,926 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas SCORE. Dikemas kini terakhir: 9/2/2025

$160K

Dibayar Setimpal, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan kerap mencapai peningkatan $30K+ (kadang kala $300K+). Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Jurutera Perisian
Median $122K
Saintis Data
$146K
Pereka Produk
$61K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Pengurus Produk
$183K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$188K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di SCORE ialah Pengurus Kejuruteraan Perisian at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $187,926. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di SCORE ialah $145,725.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk SCORE

Syarikat Berkaitan

  • Facebook
  • Intuit
  • Databricks
  • SoFi
  • Flipkart
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain