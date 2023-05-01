SCORE Gaji

Gaji SCORE berkisar dari $60,992 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pereka Produk di peringkat rendah hingga $187,926 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas SCORE . Dikemas kini terakhir: 9/2/2025