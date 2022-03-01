Direktori Syarikat
Schindler Elevator
Schindler Elevator Gaji

Gaji Schindler Elevator berkisar dari $85,425 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jurutera Perisian di peringkat rendah hingga $156,800 untuk Pengurus Projek di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Schindler Elevator. Dikemas kini terakhir: 11/15/2025

Penganalisis Perniagaan
$97.3K
Pengurus Projek
$157K
Jurutera Perisian
$85.4K

Arkitek Penyelesaian
$111K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Schindler Elevator ialah Pengurus Projek at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $156,800. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Schindler Elevator ialah $104,053.

