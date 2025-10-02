Direktori Syarikat
Scandit
Scandit Jurutera Perisian Gaji di Greater Zurich Area

Pakej pampasan Jurutera Perisian median in Greater Zurich Area di Scandit berjumlah CHF 136K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Scandit. Kemaskini terakhir: 10/2/2025

Pakej Median
company icon
Scandit
Software Engineer
Zurich, ZH, Switzerland
Jumlah setahun
CHF 136K
Tahap
L3
Asas
CHF 130K
Stock (/yr)
CHF 0
Bonus
CHF 5.1K
Tahun di syarikat
5-10 Tahun
Tahun pengalaman
5-10 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Scandit?

CHF 134K

Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Gaji Latihan Industri

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di Scandit in Greater Zurich Area berada pada jumlah pampasan tahunan CHF 146,053. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Scandit untuk peranan Jurutera Perisian in Greater Zurich Area ialah CHF 137,243.

