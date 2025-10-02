Direktori Syarikat
Scaler Academy
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Jurutera Perisian

  • Semua Gaji Jurutera Perisian

  • Greater Bengaluru

Scaler Academy Jurutera Perisian Gaji di Greater Bengaluru

Pakej pampasan Jurutera Perisian median in Greater Bengaluru di Scaler Academy berjumlah ₹3.4M seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Scaler Academy. Kemaskini terakhir: 10/2/2025

Pakej Median
company icon
Scaler Academy
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Jumlah setahun
₹3.4M
Tahap
Senior Software Engineer
Asas
₹3M
Stock (/yr)
₹400K
Bonus
₹0
Tahun di syarikat
4 Tahun
Tahun pengalaman
4 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Scaler Academy?

₹13.94M

Dibayar Setimpal, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan kerap mencapai peningkatan ₹2.61M+ (kadang kala ₹26.14M+). Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Penyerahan Gaji Terkini
TambahTambah KompTambah Pampasan

Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksport DataLihat Pekerjaan Terbuka
Gaji Latihan Industri

Sumbang

Dapatkan Gaji Disahkan dalam Peti Masuk Anda

Langgan untuk disahkan Jurutera Perisian tawaran.Anda akan menerima pecahan butiran pampasan melalui e-mel. Ketahui Lebih Lanjut

Laman web ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Dasar Privasi dan Syarat Perkhidmatan Gugel terpakai.

Jawatan Termasuk

Hantar Jawatan Baharu

Jurutera Perisian Full-Stack

Soalan Lazim

Scaler Academy şirketindeki in Greater Bengaluru Jurutera Perisian pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₹14,190,247 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Scaler Academy şirketinde Jurutera Perisian rolü in Greater Bengaluru için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₹3,246,703 tutarındadır.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Scaler Academy

Syarikat Berkaitan

  • Intuit
  • Uber
  • Airbnb
  • Coinbase
  • DoorDash
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain