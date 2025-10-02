Direktori Syarikat
Scale AI
Scale AI Pengurus Projek Gaji di San Francisco Bay Area

Pampasan Pengurus Projek in San Francisco Bay Area di Scale AI berkisar dari $122K seyear untuk L3 hingga $312K seyear untuk L4. Pakej pampasan yeanan median in San Francisco Bay Area berjumlah $120K.

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
L3
$122K
$107K
$10K
$5K
L4
$312K
$173K
$103K
$36.6K
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
Options

Di Scale AI, Options tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)

5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pengurus Projek di Scale AI in San Francisco Bay Area berada pada jumlah pampasan tahunan $340,750. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Scale AI untuk peranan Pengurus Projek in San Francisco Bay Area ialah $120,000.

