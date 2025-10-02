Direktori Syarikat
Scale AI Operasi Perniagaan Gaji di San Francisco Bay Area

Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Scale AI. Kemaskini terakhir: 10/2/2025

Purata Jumlah Pampasan

$172K - $200K
United States
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
$152K$172K$200K$220K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

$160K

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
Options

Di Scale AI, Options tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)

5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Operasi Perniagaan di Scale AI in San Francisco Bay Area berada pada jumlah pampasan tahunan $220,150. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Scale AI untuk peranan Operasi Perniagaan in San Francisco Bay Area ialah $151,700.

