  • Gaji
  • Pengurus Kejuruteraan Perisian

  • Semua Gaji Pengurus Kejuruteraan Perisian

  • Munich Metro Region

Scalable Capital Pengurus Kejuruteraan Perisian Gaji di Munich Metro Region

Pakej pampasan Pengurus Kejuruteraan Perisian median in Munich Metro Region di Scalable Capital berjumlah €104K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Scalable Capital. Kemaskini terakhir: 10/2/2025

Pakej Median
company icon
Scalable Capital
Software Engineering Manager
Munich, BY, Germany
Jumlah setahun
€104K
Tahap
-
Asas
€84.5K
Stock (/yr)
€19.9K
Bonus
€0
Tahun di syarikat
4 Tahun
Tahun pengalaman
4 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Scalable Capital?

€142K

Penyerahan Gaji Terkini
Soalan Lazim

The highest paying salary package reported for a Pengurus Kejuruteraan Perisian at Scalable Capital in Munich Metro Region sits at a yearly total compensation of €112,497. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Scalable Capital for the Pengurus Kejuruteraan Perisian role in Munich Metro Region is €104,966.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Scalable Capital

Sumber Lain