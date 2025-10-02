Direktori Syarikat
Scalable Capital
Scalable Capital Jurutera Perisian Gaji di Berlin Metropolitan Region

Pakej pampasan Jurutera Perisian median in Berlin Metropolitan Region di Scalable Capital berjumlah €77.1K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Scalable Capital. Kemaskini terakhir: 10/2/2025

Pakej Median
Scalable Capital
Data Engineer
Berlin, BE, Germany
Jumlah setahun
€77.1K
Tahap
L2
Asas
€72.5K
Stock (/yr)
€4.6K
Bonus
€0
Tahun di syarikat
3 Tahun
Tahun pengalaman
10 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Scalable Capital?

€142K

Penyerahan Gaji Terkini
Jawatan Termasuk

Jurutera Perisian Backend

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di Scalable Capital in Berlin Metropolitan Region berada pada jumlah pampasan tahunan €96,896. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Scalable Capital untuk peranan Jurutera Perisian in Berlin Metropolitan Region ialah €72,843.

