Direktori Syarikat
Sberbank
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Kapitalis Ventura

  • Semua Gaji Kapitalis Ventura

  • Moscow Metro Area

Sberbank Kapitalis Ventura Gaji di Moscow Metro Area

Purata jumlah pampasan Kapitalis Ventura in Moscow Metro Area di Sberbank berkisar dari RUB 4.05M hingga RUB 5.87M seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Sberbank. Kemaskini terakhir: 10/2/2025

Purata Jumlah Pampasan

RUB 4.59M - RUB 5.33M
Russia
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
RUB 4.05MRUB 4.59MRUB 5.33MRUB 5.87M
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Kami hanya memerlukan 2 lagi Kapitalis Ventura penyerahans di Sberbank untuk membuka kunci!

Jemput rakan-rakan dan komuniti anda untuk menambah gaji secara tanpa nama dalam masa kurang dari 60 saat. Lebih banyak data bermakna wawasan yang lebih baik untuk pencari kerja seperti anda dan komuniti kami!

💰 Lihat Semua Gaji

💪 Sumbang Gaji Anda

RUB 13.36M

Dibayar Setimpal, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan kerap mencapai peningkatan RUB 2.51M+ (kadang kala RUB 25.05M+). Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.


Sumbang
Apakah tahap kerjaya di Sberbank?

Dapatkan Gaji Disahkan dalam Peti Masuk Anda

Langgan untuk disahkan Kapitalis Ventura tawaran.Anda akan menerima pecahan butiran pampasan melalui e-mel. Ketahui Lebih Lanjut

Laman web ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Dasar Privasi dan Syarat Perkhidmatan Gugel terpakai.

Jawatan Termasuk

Hantar Jawatan Baharu

Penganalisis

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Kapitalis Ventura di Sberbank in Moscow Metro Area berada pada jumlah pampasan tahunan RUB 5,871,183. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Sberbank untuk peranan Kapitalis Ventura in Moscow Metro Area ialah RUB 4,045,689.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Sberbank

Syarikat Berkaitan

  • HSBC
  • ICICI Bank
  • Franklin Templeton
  • Apollo Global Management
  • Commerzbank
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain