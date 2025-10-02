Direktori Syarikat
Sberbank
Sberbank Pengurus Kejuruteraan Perisian Gaji di Moscow Metro Area

Pampasan Pengurus Kejuruteraan Perisian in Moscow Metro Area di Sberbank berkisar dari RUB 4.16M seyear untuk L12 hingga RUB 8.2M seyear untuk L13. Pakej pampasan yeanan median in Moscow Metro Area berjumlah RUB 5.26M. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Sberbank. Kemaskini terakhir: 10/2/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
L11
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L12
RUB 4.16M
RUB 3.54M
RUB 0
RUB 627K
L13
RUB 8.2M
RUB 6.11M
RUB 0
RUB 2.09M
L14
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
RUB 13.36M

Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Apakah tahap kerjaya di Sberbank?

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di Sberbank in Moscow Metro Area berada pada jumlah pampasan tahunan RUB 11,259,091. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Sberbank untuk peranan Pengurus Kejuruteraan Perisian in Moscow Metro Area ialah RUB 7,052,230.

