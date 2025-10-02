Pampasan Pengurus Kejuruteraan Perisian in Moscow Metro Area di Sberbank berkisar dari RUB 4.16M seyear untuk L12 hingga RUB 8.2M seyear untuk L13. Pakej pampasan yearan median in Moscow Metro Area berjumlah RUB 5.26M. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Sberbank. Kemaskini terakhir: 10/2/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
L11
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L12
RUB 4.16M
RUB 3.54M
RUB 0
RUB 627K
L13
RUB 8.2M
RUB 6.11M
RUB 0
RUB 2.09M
L14
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
