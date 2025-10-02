Pampasan Jurutera Perisian in Saint Petersburg Metro Area di Sberbank berkisar dari RUB 1.92M seyear untuk L7 hingga RUB 5.62M seyear untuk L13. Pakej pampasan yearan median in Saint Petersburg Metro Area berjumlah RUB 3.34M. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Sberbank. Kemaskini terakhir: 10/2/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
L7
RUB 1.92M
RUB 1.82M
RUB 19.1K
RUB 74.9K
L8
RUB 2.37M
RUB 2.09M
RUB 87.5K
RUB 193K
L9
RUB 2.94M
RUB 2.68M
RUB 86.8K
RUB 172K
L10
RUB 3.09M
RUB 2.73M
RUB 90.5K
RUB 271K
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
