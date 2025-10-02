Direktori Syarikat
Sberbank
Sberbank Jurutera Perisian Gaji di Saint Petersburg Metro Area

Pampasan Jurutera Perisian in Saint Petersburg Metro Area di Sberbank berkisar dari RUB 1.92M seyear untuk L7 hingga RUB 5.62M seyear untuk L13. Pakej pampasan yearan median in Saint Petersburg Metro Area berjumlah RUB 3.34M. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Sberbank. Kemaskini terakhir: 10/2/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
L7
(Tahap Permulaan)
RUB 1.92M
RUB 1.82M
RUB 19.1K
RUB 74.9K
L8
RUB 2.37M
RUB 2.09M
RUB 87.5K
RUB 193K
L9
RUB 2.94M
RUB 2.68M
RUB 86.8K
RUB 172K
L10
RUB 3.09M
RUB 2.73M
RUB 90.5K
RUB 271K
RUB 13.36M

Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Gaji Latihan Industri

Apakah tahap kerjaya di Sberbank?

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di Sberbank in Saint Petersburg Metro Area berada pada jumlah pampasan tahunan RUB 5,619,488. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Sberbank untuk peranan Jurutera Perisian in Saint Petersburg Metro Area ialah RUB 2,840,813.

