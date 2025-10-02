Direktori Syarikat
Sberbank
Sberbank Cybersecurity Analyst Gaji di Moscow Metro Area

Pakej pampasan Cybersecurity Analyst median in Moscow Metro Area di Sberbank berjumlah RUB 1.83M seyear.

Pakej Median
company icon
Sberbank
Cybersecurity Analyst
Moscow, MC, Russia
Jumlah setahun
RUB 1.83M
Tahap
L12
Asas
RUB 1.83M
Stock (/yr)
RUB 0
Bonus
RUB 0
Tahun di syarikat
1 Tahun
Tahun pengalaman
1 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Sberbank?

RUB 13.36M

Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Soalan Lazim

The highest paying salary package reported for a jobFamilies.Cybersecurity Analyst at Sberbank in Moscow Metro Area sits at a yearly total compensation of RUB 4,376,879. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Sberbank for the jobFamilies.Cybersecurity Analyst role in Moscow Metro Area is RUB 1,831,386.

