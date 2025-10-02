Direktori Syarikat
Sberbank
  • Gaji
  • Pemasaran

  • Semua Gaji Pemasaran

  • Moscow Metro Area

Sberbank Pemasaran Gaji di Moscow Metro Area

Pakej pampasan Pemasaran median in Moscow Metro Area di Sberbank berjumlah RUB 3.03M seyear.

Pakej Median
company icon
Sberbank
Product Marketing Manager
Moscow, MC, Russia
Jumlah setahun
RUB 3.03M
Tahap
-
Asas
RUB 3.03M
Stock (/yr)
RUB 0
Bonus
RUB 0
Tahun di syarikat
3 Tahun
Tahun pengalaman
8 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Sberbank?

Penyerahan Gaji Terkini
TambahTambah KompTambah Pampasan

Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pemasaran di Sberbank in Moscow Metro Area berada pada jumlah pampasan tahunan RUB 3,724,836. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Sberbank untuk peranan Pemasaran in Moscow Metro Area ialah RUB 3,029,011.

