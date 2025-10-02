Pampasan Information Technologist (IT) in Moscow Metro Area di Sberbank berkisar dari RUB 1.63M seyear untuk L7 hingga RUB 2.48M seyear untuk L9. Pakej pampasan yearan median in Moscow Metro Area berjumlah RUB 2.11M. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Sberbank. Kemaskini terakhir: 10/2/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
L7
RUB 1.63M
RUB 1.52M
RUB 0
RUB 118K
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB 2.48M
RUB 2.24M
RUB 0
RUB 239K
L10
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
