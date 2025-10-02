Pampasan Saintis Data in Saint Petersburg Metro Area di Sberbank berkisar dari RUB 1.31M seyear untuk L7 hingga RUB 2.7M seyear untuk L10. Pakej pampasan yearan median in Saint Petersburg Metro Area berjumlah RUB 1.49M. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Sberbank. Kemaskini terakhir: 10/2/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
L7
RUB 1.31M
RUB 1.31M
RUB 0
RUB 0
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB 2.03M
RUB 1.69M
RUB 0
RUB 346K
L10
RUB 2.7M
RUB 2.7M
RUB 0
RUB 0
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
