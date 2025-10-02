Pampasan Saintis Data in Moscow Metro Area di Sberbank berkisar dari RUB 1.8M seyear untuk L7 hingga RUB 6.45M seyear untuk L13. Pakej pampasan yearan median in Moscow Metro Area berjumlah RUB 4.1M. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Sberbank. Kemaskini terakhir: 10/2/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
L7
RUB 1.8M
RUB 1.65M
RUB 0
RUB 144K
L8
RUB 1.68M
RUB 1.6M
RUB 0
RUB 78.3K
L9
RUB 2.55M
RUB 2.22M
RUB 0
RUB 331K
L10
RUB 3.6M
RUB 3.12M
RUB 0
RUB 479K
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
