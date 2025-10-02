Pampasan Penganalisis Data in Moscow Metro Area di Sberbank berkisar dari RUB 1.57M seyear untuk L7 hingga RUB 4.94M seyear untuk L11. Pakej pampasan yearan median in Moscow Metro Area berjumlah RUB 2.83M. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Sberbank. Kemaskini terakhir: 10/2/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
L7
RUB 1.57M
RUB 1.34M
RUB 117K
RUB 117K
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB 3.44M
RUB 2.94M
RUB 0
RUB 495K
L10
RUB 2.98M
RUB 2.69M
RUB 0
RUB 288K
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***