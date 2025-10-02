Pampasan Penganalisis Perniagaan in Moscow Metro Area di Sberbank berkisar dari RUB 1.98M seyear untuk L7 hingga RUB 4.19M seyear untuk L11. Pakej pampasan yearan median in Moscow Metro Area berjumlah RUB 2.63M. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Sberbank. Kemaskini terakhir: 10/2/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
L7
RUB 1.98M
RUB 1.72M
RUB 0
RUB 259K
L8
RUB 1.82M
RUB 1.76M
RUB 0
RUB 61.1K
L9
RUB 3.25M
RUB 2.58M
RUB 0
RUB 670K
L10
RUB 3.15M
RUB 2.65M
RUB 0
RUB 501K
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***