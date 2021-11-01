Direktori Syarikat
Savvas Learning
Savvas Learning Gaji

Gaji Savvas Learning berkisar dari $89,760 dalam jumlah pampasan setahun untuk Penulis Salinan di peringkat rendah hingga $156,215 untuk Jualan di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Savvas Learning. Dikemas kini terakhir: 11/15/2025

Jurutera Perisian
Median $95K

Jurutera Perisian Full-Stack

Penulis Salinan
$89.8K
Pengurus Produk
Median $131K

Jualan
$156K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Savvas Learning ialah Jualan at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $156,215. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Savvas Learning ialah $113,050.

