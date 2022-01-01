Direktori Syarikat
Sasken Technologies
Gaji Sasken Technologies berkisar dari $11,925 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jurutera Perisian di peringkat rendah hingga $99,500 untuk Jurutera Perkakasan di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Sasken Technologies. Dikemas kini terakhir: 10/21/2025

Jurutera Perisian
Median $11.9K
Jurutera Perkakasan
$99.5K
Kapitalis Ventura
$33.5K

Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Sasken Technologies ialah Jurutera Perkakasan at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $99,500. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Sasken Technologies ialah $33,485.

