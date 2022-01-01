Gaji SAP berkisar dari $23,270 dalam jumlah pampasan setahun untuk Penulis Salinan di peringkat rendah hingga $487,550 untuk Pengurus Operasi Perniagaan di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas SAP. Dikemas kini terakhir: 11/15/2025
33.3%
THN 1
33.3%
THN 2
33.4%
THN 3
Di SAP, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 3 tahun:
33.3% diperoleh dalam 1st-THN (33.30% tahunan)
33.3% diperoleh dalam 2nd-THN (33.30% tahunan)
33.4% diperoleh dalam 3rd-THN (33.40% tahunan)
20%
THN 1
40%
THN 2
40%
THN 3
Di SAP, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 3 tahun:
20% diperoleh dalam 1st-THN (20.00% tahunan)
40% diperoleh dalam 2nd-THN (40.00% tahunan)
40% diperoleh dalam 3rd-THN (40.00% tahunan)
33%
THN 1
33%
THN 2
34%
THN 3
Di SAP, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 3 tahun:
33% diperoleh dalam 1st-THN (8.25% suku tahunan)
33% diperoleh dalam 2nd-THN (8.25% suku tahunan)
34% diperoleh dalam 3rd-THN (8.50% suku tahunan)
