Direktori Syarikat
SAP
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda

SAP Gaji

Gaji SAP berkisar dari $23,270 dalam jumlah pampasan setahun untuk Penulis Salinan di peringkat rendah hingga $487,550 untuk Pengurus Operasi Perniagaan di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas SAP. Dikemas kini terakhir: 11/15/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Jurutera Perisian
T1 $69.6K
T2 $80.2K
T3 $103K
T4 $129K
T5 $186K

Jurutera Perisian Frontend

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Jurutera Perisian Pengeluaran

Jurutera DevOps

Jurutera AI

Pereka Produk
T1 $120K
T2 $135K
T3 $167K

Pereka UX

Jualan
T1 $123K
T2 $117K
T3 $237K
T4 $343K
T5 $381K

Eksekutif Akaun

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Saintis Data
T1 $70.6K
T2 $74.1K
T3 $96.8K
T4 $131K
Pengurus Produk
T2 $74.3K
T3 $98.9K
T4 $126K
Pemasaran
T2 $137K
T3 $213K
T4 $233K
Arkitek Penyelesaian
T3 $46K
T4 $74.9K

Arkitek Data

Arkitek Awan

Pengurus Kejuruteraan Perisian
Median $78.4K
Perunding Pengurusan
Median $82.5K
Pengurus Projek
Median $143K
Kejayaan Pelanggan
Median $128K
Pengurus Program Teknikal
Median $120K
Sumber Manusia
Median $57.7K
Jurutera Jualan
Median $114K
Penganalisis Perniagaan
Median $74.9K
Ahli Teknologi Maklumat (TM)
Median $82.8K
Akauntan
$39.1K
Pembantu Pentadbiran
$74.5K
Operasi Perniagaan
$162K
Pengurus Operasi Perniagaan
$488K
Pembangunan Perniagaan
$40.9K
Ketua Kakitangan
$160K
Penulis Salinan
$23.3K
Perkhidmatan Pelanggan
$76.5K
Operasi Perkhidmatan Pelanggan
$53.8K
Penganalisis Data
$110K
Pengurus Sains Data
$238K
Pengurus Kemudahan
$80K
Pereka Grafik
$104K
Jurutera Perkakasan
$136K
Undang-undang
$271K
Pengurus Reka Bentuk Produk
$296K
Pengurus Program
$128K
Perekrut
$199K
Operasi Hasil
$95.2K
Penganalisis Keselamatan Siber
$81.1K
Jumlah Ganjaran
$83.3K
Penyelidik UX
$95.3K
Kapitalis Teroka
$121K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Jadual Vesting

33.3%

THN 1

33.3%

THN 2

33.4%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di SAP, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 3 tahun:

  • 33.3% diperoleh dalam 1st-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% diperoleh dalam 2nd-THN (33.30% tahunan)

  • 33.4% diperoleh dalam 3rd-THN (33.40% tahunan)

20%

THN 1

40%

THN 2

40%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di SAP, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 3 tahun:

  • 20% diperoleh dalam 1st-THN (20.00% tahunan)

  • 40% diperoleh dalam 2nd-THN (40.00% tahunan)

  • 40% diperoleh dalam 3rd-THN (40.00% tahunan)

33%

THN 1

33%

THN 2

34%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di SAP, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 3 tahun:

  • 33% diperoleh dalam 1st-THN (8.25% suku tahunan)

  • 33% diperoleh dalam 2nd-THN (8.25% suku tahunan)

  • 34% diperoleh dalam 3rd-THN (8.50% suku tahunan)

Ada soalan? Tanya komuniti.

Lawati komuniti Levels.fyi untuk berinteraksi dengan pekerja dari pelbagai syarikat, dapatkan tips kerjaya, dan banyak lagi.

Lawati Sekarang!

Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di SAP ialah Pengurus Operasi Perniagaan at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $487,550. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di SAP ialah $114,363.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk SAP

Syarikat Berkaitan

  • PTC
  • Varian Medical Systems
  • Visa
  • Citrix
  • HPE
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain