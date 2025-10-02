Pampasan Jurutera Perisian in Greater Seattle Area di SAP Concur berkisar dari $130K seyear untuk T2 hingga $243K seyear untuk T4. Pakej pampasan yearan median in Greater Seattle Area berjumlah $185K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan SAP Concur. Kemaskini terakhir: 10/2/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
T1
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
$130K
$119K
$944
$9.7K
T3
$174K
$150K
$7.7K
$16.2K
T4
$243K
$190K
$31.7K
$21.2K
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
