SAP Concur
  • Gaji
  • Jurutera Perisian

  • Semua Gaji Jurutera Perisian

  • Greater Seattle Area

SAP Concur Jurutera Perisian Gaji di Greater Seattle Area

Pampasan Jurutera Perisian in Greater Seattle Area di SAP Concur berkisar dari $130K seyear untuk T2 hingga $243K seyear untuk T4. Pakej pampasan yearan median in Greater Seattle Area berjumlah $185K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan SAP Concur. Kemaskini terakhir: 10/2/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
T1
(Tahap Permulaan)
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
$130K
$119K
$944
$9.7K
T3
$174K
$150K
$7.7K
$16.2K
T4
$243K
$190K
$31.7K
$21.2K
$160K

Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Apakah tahap kerjaya di SAP Concur?

Jawatan Termasuk

Jurutera Perisian Backend

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di SAP Concur in Greater Seattle Area berada pada jumlah pampasan tahunan $275,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di SAP Concur untuk peranan Jurutera Perisian in Greater Seattle Area ialah $185,838.

