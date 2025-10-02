Direktori Syarikat
Santander Bank
Santander Bank Jurutera Perisian Gaji di Warsaw Metropolitan Area

Pakej pampasan Jurutera Perisian median in Warsaw Metropolitan Area di Santander Bank berjumlah PLN 191K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Santander Bank. Kemaskini terakhir: 10/2/2025

Pakej Median
company icon
Santander Bank
Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Jumlah setahun
PLN 191K
Tahap
L2
Asas
PLN 191K
Stock (/yr)
PLN 0
Bonus
PLN 0
Tahun di syarikat
2 Tahun
Tahun pengalaman
3 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Santander Bank?

PLN 600K

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di Santander Bank in Warsaw Metropolitan Area berada pada jumlah pampasan tahunan PLN 384,397. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Santander Bank untuk peranan Jurutera Perisian in Warsaw Metropolitan Area ialah PLN 190,903.

