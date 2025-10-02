Direktori Syarikat
Santander Bank
Santander Bank Jurutera Perisian Gaji di United States

Pakej pampasan Jurutera Perisian median in United States di Santander Bank berjumlah $120K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Santander Bank. Kemaskini terakhir: 10/2/2025

Pakej Median
company icon
Santander Bank
Software Engineer
hidden
Jumlah setahun
$120K
Tahap
L3
Asas
$120K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Tahun di syarikat
3 Tahun
Tahun pengalaman
7 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Santander Bank?

$160K

Gaji Latihan Industri

Sumbang

Jawatan Termasuk

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Soalan Lazim

The highest paying salary package reported for a Jurutera Perisian at Santander Bank in United States sits at a yearly total compensation of $145,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Santander Bank for the Jurutera Perisian role in United States is $108,000.

Pekerjaan Pilihan

Syarikat Berkaitan

  • TD bank
  • TowneBank
  • FirstBank
  • Vanguard
  • Union Bank
Sumber Lain