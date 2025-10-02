Direktori Syarikat
Santander Bank
  • Gaji
  • Jurutera Perisian

  • Semua Gaji Jurutera Perisian

  • Madrid Metropolitan Area

Santander Bank Jurutera Perisian Gaji di Madrid Metropolitan Area

Pakej pampasan Jurutera Perisian median in Madrid Metropolitan Area di Santander Bank berjumlah €41.5K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Santander Bank. Kemaskini terakhir: 10/2/2025

Pakej Median
company icon
Santander Bank
Backend Software Engineer
Madrid, MD, Spain
Jumlah setahun
€41.5K
Tahap
hidden
Asas
€41.5K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Tahun di syarikat
0-1 Tahun
Tahun pengalaman
2-4 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Santander Bank?

€142K

Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Gaji Latihan Industri

Jawatan Termasuk

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di Santander Bank in Madrid Metropolitan Area berada pada jumlah pampasan tahunan €63,151. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Santander Bank untuk peranan Jurutera Perisian in Madrid Metropolitan Area ialah €41,508.

Sumber Lain