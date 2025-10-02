Direktori Syarikat
Santander Bank
Santander Bank Jurutera Perisian Gaji di Brazil

Pakej pampasan Jurutera Perisian median in Brazil di Santander Bank berjumlah R$126K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Santander Bank. Kemaskini terakhir: 10/2/2025

Pakej Median
company icon
Software Engineer
Sao Paulo, SP, Brazil
Jumlah setahun
R$126K
Tahap
L2
Asas
R$97.6K
Stock (/yr)
R$0
Bonus
R$28.1K
Tahun di syarikat
0 Tahun
Tahun pengalaman
4 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Santander Bank?

R$880K

Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Gaji Latihan Industri

Jawatan Termasuk

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Soalan Lazim

The highest paying salary package reported for a Jurutera Perisian at Santander Bank in Brazil sits at a yearly total compensation of R$224,799. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Santander Bank for the Jurutera Perisian role in Brazil is R$127,167.

Pekerjaan Pilihan

Sumber Lain