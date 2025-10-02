Direktori Syarikat
Santander Bank
Santander Bank Saintis Data Gaji di Greater Boston Area

Pakej pampasan Saintis Data median in Greater Boston Area di Santander Bank berjumlah $124K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Santander Bank. Kemaskini terakhir: 10/2/2025

Pakej Median
Santander Bank
Data Scientist
Boston, MA
Jumlah setahun
$124K
Tahap
Associate
Asas
$107K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$17K
Tahun di syarikat
1 Tahun
Tahun pengalaman
5 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Santander Bank?

$160K

Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Saintis Data di Santander Bank in Greater Boston Area berada pada jumlah pampasan tahunan $155,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Santander Bank untuk peranan Saintis Data in Greater Boston Area ialah $137,000.

Sumber Lain