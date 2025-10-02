Direktori Syarikat
Sanofi
Sanofi Jurutera Perisian Gaji di Greater Paris Area

Pakej pampasan Jurutera Perisian median in Greater Paris Area di Sanofi berjumlah €74.9K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Sanofi. Kemaskini terakhir: 10/2/2025

Pakej Median
company icon
Sanofi
Software Engineer
Paris, IL, France
Jumlah setahun
€74.9K
Tahap
L3
Asas
€56.6K
Stock (/yr)
€9.1K
Bonus
€9.1K
Tahun di syarikat
5 Tahun
Tahun pengalaman
5 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Sanofi?

€142K

Gaji Latihan Industri

Soalan Lazim

Sanofi şirketindeki in Greater Paris Area Jurutera Perisian pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam €106,515 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Sanofi şirketinde Jurutera Perisian rolü in Greater Paris Area için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat €65,894 tutarındadır.

