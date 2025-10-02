Direktori Syarikat
Sanofi
  Gaji
  Saintis Data

  Semua Gaji Saintis Data

  Canada

Sanofi Saintis Data Gaji di Canada

Pakej pampasan Saintis Data median in Canada di Sanofi berjumlah CA$108K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Sanofi. Kemaskini terakhir: 10/2/2025

Pakej Median
company icon
Sanofi
Data Scientist
Toronto, ON, Canada
Jumlah setahun
CA$108K
Tahap
L2-1
Asas
CA$98.2K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$10.1K
Tahun di syarikat
1 Tahun
Tahun pengalaman
2 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Sanofi?

CA$225K

Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Sumbang

Soalan Lazim

أعلى حزمة راتب لوظيفة Saintis Data في Sanofi in Canada تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره CA$132,169. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Sanofi لوظيفة Saintis Data in Canada هو CA$108,282.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Sanofi

Sumber Lain