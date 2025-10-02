Pampasan Jurutera Perisian in Greater Bengaluru di Sandvine berkisar dari ₹1.29M seyear untuk Software Engineer I hingga ₹2.03M seyear untuk Senior Software Engineer I. Pakej pampasan yearan median in Greater Bengaluru berjumlah ₹1.65M. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Sandvine. Kemaskini terakhir: 10/2/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
Software Engineer I
₹1.29M
₹1.29M
₹0
₹0
Software Engineer II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer I
₹2.03M
₹1.97M
₹0
₹56.8K
Senior Software Engineer II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
