S&P Global Pengurus Kejuruteraan Perisian Gaji di India

Pakej pampasan Pengurus Kejuruteraan Perisian median in India di S&P Global berjumlah ₹6.7M seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan S&P Global. Kemaskini terakhir: 10/2/2025

Pakej Median
company icon
S&P Global
Director
Hyderabad, TS, India
Jumlah setahun
₹6.7M
Tahap
13
Asas
₹6.7M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Tahun di syarikat
13 Tahun
Tahun pengalaman
13 Tahun
Apakah tahap kerjaya di S&P Global?

Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Jadual Vesting

33%

THN 1

33%

THN 2

33%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di S&P Global, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 3 tahun:

  • 33% diperoleh dalam 1st-THN (16.50% separuh tahunan)

  • 33% diperoleh dalam 2nd-THN (16.50% separuh tahunan)

  • 33% diperoleh dalam 3rd-THN (16.50% separuh tahunan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di S&P Global in India berada pada jumlah pampasan tahunan ₹14,170,120. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di S&P Global untuk peranan Pengurus Kejuruteraan Perisian in India ialah ₹5,630,786.

Sumber Lain