Pampasan Jurutera Perisian in United States di S&P Global berkisar dari $125K seyear untuk L8 hingga $284K seyear untuk L13. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $138K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan S&P Global. Kemaskini terakhir: 10/2/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
L8
$125K
$117K
$1.4K
$6.9K
L9
$104K
$95.5K
$286
$8.6K
L10
$125K
$115K
$0
$9.4K
L11
$163K
$146K
$0
$16.9K
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
33%
THN 1
33%
THN 2
33%
THN 3
Di S&P Global, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 3 tahun:
33% diperoleh dalam 1st-THN (16.50% separuh tahunan)
33% diperoleh dalam 2nd-THN (16.50% separuh tahunan)
33% diperoleh dalam 3rd-THN (16.50% separuh tahunan)
