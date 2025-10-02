S&P Global Jurutera Perisian Gaji di New York City Area

Pampasan Jurutera Perisian in New York City Area di S&P Global berkisar dari $125K seyear untuk L8 hingga $284K seyear untuk L13. Pakej pampasan yearan median in New York City Area berjumlah $132K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan S&P Global. Kemaskini terakhir: 10/2/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap

Nama Tahap Jumlah Asas Saham (/yr) Bonus L8 Software Developer I ( Tahap Permulaan ) $125K $117K $1.4K $6.9K L9 Software Developer II $121K $110K $0 $11.4K L10 Software Developer II $106K $106K $0 $0 L11 Lead Software Developer $180K $163K $0 $17K Lihat 3 Lebih Tahap

Penyerahan Gaji Terkini

Jadual Vesting Utama 33 % THN 1 33 % THN 2 33 % THN 3 Jenis Saham RSU Di S&P Global, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 3 tahun: 33 % diperoleh dalam 1st - THN ( 16.50 % separuh tahunan )

33 % diperoleh dalam 2nd - THN ( 16.50 % separuh tahunan )

33 % diperoleh dalam 3rd - THN ( 16.50 % separuh tahunan )

Apakah jadual vesting di S&P Global ?

