S&P Global Jurutera Perisian Gaji di Greater London Area

Pampasan Jurutera Perisian in Greater London Area di S&P Global berjumlah £59.5K seyear untuk L9. Pakej pampasan yearan median in Greater London Area berjumlah £63K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan S&P Global. Kemaskini terakhir: 10/2/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Tambah KompBandingkan Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
L8
Software Developer I(Tahap Permulaan)
£ --
£ --
£ --
£ --
L9
Software Developer II
£59.5K
£54.1K
£0
£5.5K
L10
Software Developer II
£ --
£ --
£ --
£ --
L11
Lead Software Developer
£ --
£ --
£ --
£ --
Penyerahan Gaji Terkini
TambahTambah KompTambah Pampasan

Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Gaji Latihan Industri

Jadual Vesting

33%

THN 1

33%

THN 2

33%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di S&P Global, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 3 tahun:

  • 33% diperoleh dalam 1st-THN (16.50% separuh tahunan)

  • 33% diperoleh dalam 2nd-THN (16.50% separuh tahunan)

  • 33% diperoleh dalam 3rd-THN (16.50% separuh tahunan)



Soalan Lazim

Самый высокий пакет вознаграждения для Jurutera Perisian в S&P Global in Greater London Area составляет £126,642 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в S&P Global для позиции Jurutera Perisian in Greater London Area составляет £58,089.

