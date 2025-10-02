Direktori Syarikat
S&P Global
S&P Global Jurutera Perisian Gaji di Canada

Pampasan Jurutera Perisian in Canada di S&P Global berkisar dari CA$78.1K seyear untuk L8 hingga CA$110K seyear untuk L10. Pakej pampasan yearan median in Canada berjumlah CA$96.2K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan S&P Global. Kemaskini terakhir: 10/2/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
L8
Software Developer I(Tahap Permulaan)
CA$78.1K
CA$76.1K
CA$0
CA$2.1K
L9
Software Developer II
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L10
Software Developer II
CA$110K
CA$106K
CA$0
CA$4.6K
L11
Lead Software Developer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Penyerahan Gaji Terkini
Gaji Latihan Industri

Jadual Vesting

33%

THN 1

33%

THN 2

33%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di S&P Global, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 3 tahun:

  • 33% diperoleh dalam 1st-THN (16.50% separuh tahunan)

  • 33% diperoleh dalam 2nd-THN (16.50% separuh tahunan)

  • 33% diperoleh dalam 3rd-THN (16.50% separuh tahunan)



Jawatan Termasuk

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Jurutera Data

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di S&P Global in Canada berada pada jumlah pampasan tahunan CA$121,383. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di S&P Global untuk peranan Jurutera Perisian in Canada ialah CA$91,963.

