Pampasan Jurutera Perisian in Canada di S&P Global berkisar dari CA$78.1K seyear untuk L8 hingga CA$110K seyear untuk L10. Pakej pampasan yearan median in Canada berjumlah CA$96.2K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan S&P Global. Kemaskini terakhir: 10/2/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
L8
CA$78.1K
CA$76.1K
CA$0
CA$2.1K
L9
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L10
CA$110K
CA$106K
CA$0
CA$4.6K
L11
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
33%
THN 1
33%
THN 2
33%
THN 3
Di S&P Global, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 3 tahun:
33% diperoleh dalam 1st-THN (16.50% separuh tahunan)
33% diperoleh dalam 2nd-THN (16.50% separuh tahunan)
33% diperoleh dalam 3rd-THN (16.50% separuh tahunan)
