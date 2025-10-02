Pampasan Saintis Data in New York City Area di S&P Global berjumlah $142K seyear untuk L9. Pakej pampasan yearan median in New York City Area berjumlah $165K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan S&P Global. Kemaskini terakhir: 10/2/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
L8
$ --
$ --
$ --
$ --
L9
$142K
$125K
$0
$16.8K
L10
$ --
$ --
$ --
$ --
L11
$ --
$ --
$ --
$ --
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
33%
THN 1
33%
THN 2
33%
THN 3
Di S&P Global, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 3 tahun:
33% diperoleh dalam 1st-THN (16.50% separuh tahunan)
33% diperoleh dalam 2nd-THN (16.50% separuh tahunan)
33% diperoleh dalam 3rd-THN (16.50% separuh tahunan)