Pampasan Saintis Data in Greater Bengaluru di S&P Global berjumlah ₹2.19M seyear untuk L9. Pakej pampasan yearan median in Greater Bengaluru berjumlah ₹1.46M. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan S&P Global. Kemaskini terakhir: 10/2/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
L8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L9
₹2.19M
₹2.09M
₹0
₹102K
L10
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L11
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
33%
THN 1
33%
THN 2
33%
THN 3
Di S&P Global, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 3 tahun:
33% diperoleh dalam 1st-THN (16.50% separuh tahunan)
33% diperoleh dalam 2nd-THN (16.50% separuh tahunan)
33% diperoleh dalam 3rd-THN (16.50% separuh tahunan)