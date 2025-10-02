S&P Global Saintis Data Gaji di Greater Bengaluru

Pampasan Saintis Data in Greater Bengaluru di S&P Global berjumlah ₹2.19M seyear untuk L9. Pakej pampasan yearan median in Greater Bengaluru berjumlah ₹1.46M. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan S&P Global. Kemaskini terakhir: 10/2/2025

Nama Tahap Jumlah Asas Saham (/yr) Bonus L8 Data Scientist I ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- L9 Data Scientist II ₹2.19M ₹2.09M ₹0 ₹102K L10 Data Scientist III ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- L11 Lead Data Scientist ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- Lihat 3 Lebih Tahap

Penyerahan Gaji Terkini

Jadual Vesting Utama 33 % THN 1 33 % THN 2 33 % THN 3 Jenis Saham RSU Di S&P Global, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 3 tahun: 33 % diperoleh dalam 1st - THN ( 16.50 % separuh tahunan )

33 % diperoleh dalam 2nd - THN ( 16.50 % separuh tahunan )

33 % diperoleh dalam 3rd - THN ( 16.50 % separuh tahunan )

Apakah jadual vesting di S&P Global ?

