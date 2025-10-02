Direktori Syarikat
S&P Global Penganalisis Data Gaji di India

Pakej pampasan Penganalisis Data median in India di S&P Global berjumlah ₹1.05M seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan S&P Global. Kemaskini terakhir: 10/2/2025

Pakej Median
company icon
S&P Global
Data Analyst
Gurgaon, HR, India
Jumlah setahun
₹1.05M
Tahap
8
Asas
₹996K
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹49.8K
Tahun di syarikat
0-1 Tahun
Tahun pengalaman
5-10 Tahun
Apakah tahap kerjaya di S&P Global?

₹13.94M

Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Jadual Vesting

33%

THN 1

33%

THN 2

33%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di S&P Global, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 3 tahun:

  • 33% diperoleh dalam 1st-THN (16.50% separuh tahunan)

  • 33% diperoleh dalam 2nd-THN (16.50% separuh tahunan)

  • 33% diperoleh dalam 3rd-THN (16.50% separuh tahunan)



Soalan Lazim

The highest paying salary package reported for a Penganalisis Data at S&P Global in India sits at a yearly total compensation of ₹2,180,633. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at S&P Global for the Penganalisis Data role in India is ₹1,046,029.

