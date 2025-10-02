Direktori Syarikat
Sandia National Labs Pengurus Program Teknikal Gaji di Albuquerque-Santa Fe Area

Pampasan Pengurus Program Teknikal in Albuquerque-Santa Fe Area di Sandia National Labs berjumlah $205K seyear untuk Distinguished Member of Technical Staff. Pakej pampasan yearan median in Albuquerque-Santa Fe Area berjumlah $200K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Sandia National Labs. Kemaskini terakhir: 10/2/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Tambah KompBandingkan Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Principal Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Distinguished Member of Technical Staff
$205K
$193K
$0
$12K
Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pengurus Program Teknikal di Sandia National Labs in Albuquerque-Santa Fe Area berada pada jumlah pampasan tahunan $209,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Sandia National Labs untuk peranan Pengurus Program Teknikal in Albuquerque-Santa Fe Area ialah $200,000.

