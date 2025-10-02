Pampasan Jurutera Perisian in San Francisco Bay Area di Sandia National Labs berjumlah $203K seyear untuk Senior Member of Technical Staff. Pakej pampasan yearan median in San Francisco Bay Area berjumlah $212K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Sandia National Labs. Kemaskini terakhir: 10/2/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Member of Technical Staff
$203K
$200K
$0
$3K
Principal Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Distinguished Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
