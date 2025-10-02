Direktori Syarikat
Sandia National Labs
  • Gaji
  • Jurutera Perisian

  • Semua Gaji Jurutera Perisian

  • Albuquerque-Santa Fe Area

Sandia National Labs Jurutera Perisian Gaji di Albuquerque-Santa Fe Area

Pampasan Jurutera Perisian in Albuquerque-Santa Fe Area di Sandia National Labs berkisar dari $121K seyear untuk Member of Technical Staff hingga $169K seyear untuk Principal Member of Technical Staff. Pakej pampasan yearan median in Albuquerque-Santa Fe Area berjumlah $125K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Sandia National Labs. Kemaskini terakhir: 10/2/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
Member of Technical Staff
(Tahap Permulaan)
$121K
$117K
$0
$3.8K
Senior Member of Technical Staff
$152K
$151K
$0
$875
Principal Member of Technical Staff
$169K
$167K
$0
$2.5K
Distinguished Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Gaji Latihan Industri

Apakah tahap kerjaya di Sandia National Labs?

Jawatan Termasuk

Jurutera Sistem

Saintis Penyelidikan

Soalan Lazim

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Jurutera Perisian na Sandia National Labs in Albuquerque-Santa Fe Area situa-se numa remuneração total anual de $170,500. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Sandia National Labs para a função de Jurutera Perisian in Albuquerque-Santa Fe Area é $120,000.

Sumber Lain