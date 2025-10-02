Pampasan Jurutera Perisian in Albuquerque-Santa Fe Area di Sandia National Labs berkisar dari $121K seyear untuk Member of Technical Staff hingga $169K seyear untuk Principal Member of Technical Staff. Pakej pampasan yearan median in Albuquerque-Santa Fe Area berjumlah $125K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Sandia National Labs. Kemaskini terakhir: 10/2/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
Member of Technical Staff
$121K
$117K
$0
$3.8K
Senior Member of Technical Staff
$152K
$151K
$0
$875
Principal Member of Technical Staff
$169K
$167K
$0
$2.5K
Distinguished Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
Tiada gaji dijumpai
